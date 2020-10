Für Leuchtturmprojekt von FPÖ heißt es „Licht aus“

Dorner will die Idee nicht weiterverfolgen. „Bei einem Black Out soll die Bevölkerung nicht in einem räumlich begrenzten Feuerwehrhaus untergebracht werden. Sinnvoller ist es, wenn Turnsäle in Schulen, Sporthallen oder Gemeindezentren zur Verfügung stehen. Dort können mehr Leute untergebracht und besser versorgt werden“, erklärt der Landesrat. Das Feuerwehrhaus könne ausschließlich als Einsatzzentrale fungieren. „Die Feuerwehrleute können so ungehindert ihrer Arbeit nachgehen“, meint Dorner.