Wolf im Innviertel von Auto überfahren

Rüde wird untersucht

Vermutlich am Mittwoch oder Donnerstag in der Vorwoche muss der Wolf in der Ortschaft Ludham vor das Auto gelaufen sein. „Die Spuren im nassen Feld ließen sich 250 Meter bis zur Straße verfolgen“, weiß Wallner, dass der Wolf ein Unfallopfer geworden ist. Woher der Rüde kam, ist unklar, auch ob er auf der Durchreise oder länger hier lebte. Das tote Tier wird jetzt genau untersucht, seine DNA soll dann zeigen, von welcher Population er abstammt.