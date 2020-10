„Bombe“ in Kölner Zug war nicht zündfähig

Entwarnung nach dem Fund einer angeblichen Bombe in einem abgestellten Zug in Köln: Von dem Paket sei keine Gefahr ausgegangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Es sei nicht zündfähig gewesen - die Nägel in dem Karton hätten sich mit der vorhandenen Menge Schwarzpulver nur wenige Zentimeter bewegen können.