Sucheinsatz nach zwei Wanderern am Schwarzkogel

Da sich die beiden Wanderer körperlich in der Verfassung fühlten selbst abzusteigen, wurden von den Bergrettern nur kurz wärmeerhaltende Maßnahmen eingeleitet, bevor man mit dem Abstieg beginnen konnte: Rettungsdecken wurden am Körper unter der obersten Bekleidungsschicht angelegt.Zwei Bergretter übernahmen das Gepäck der Vermissten, um ihnen den Abstieg zu erleichtern. Da kurz darauf die Dämmerung einsetzte und es dunkel wurde, musste der Weg mit Stirnlampen ausgeleuchtet werden, um einen sicheren Abstieg zu gewährleisten. Dadurch war es möglich, bis zum Fahrzeug zügig abzusteigen, und sie dann bis zur Baumgartnerhöhe zu bringen. Da ein Wanderer über leichte Schmerzen in der Brust klagte, wurde er schließlich dem Roten Kreuz übergeben, welche die weiteren Maßnahmen setzte.