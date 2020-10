US-Chaos | Corona-Depression | WM-Freude

US-Chaos: Während der an Corona erkrankte US-Präsident Donald Trump im Washingtoner Militärspital mit dem vom Vorarlberger Norbert Bischofberger entwickelten Medikament Remdesivir behandelt wird fragt sich die ganze Welt, welche Folgen diese Erkrankung hat. Das analysiert heute in der „Kronen Zeitung“ Polit-Professor und USA-Kenner Peter Filzmaier unter dem bezeichnenden Titel Der Präsident und das Chaos. So ist Filzmaier sicher, dass der, wie er schreibt, ohnehin untypische Coronawahlkampf komplett durcheinander kommt. Selbst die Fernsehdiskussionen als einzige traditionelle Fixpunkte könnten nun ausfallen. Unklar sei, so Filzmaier, was passiert, falls Donald Trump amtsunfähig werden sollte oder verstirbt. Einen neuen Kandidaten könnten die Republikaner kaum noch aufstellen, auch eine Wahlverschiebung ist praktisch ausgeschlossen. Besonders chaotische Szenarien sieht der Polit-Professor, wenn Donald Trump als Schwerkranker gerade noch gewählt wird und danach stirbt. Resümierend meint Peter Filzmaier: Für wie verrückt und gefährlich manche Donald Trump auch halten mögen: Es ist ihm nicht nur wie jedem Menschen gute Besserung zu wünschen. Zur Vermeidung einer Verfassungskrise in den USA wäre es besser, wenn er sich rasch erholt und die Wahl plangemäß stattfindet. Und, das darf man hinzufügen, er dabei, wie es sich zumindest eine große Mehrheit in der westlichen Welt wünschen würde, abgewählt wird.