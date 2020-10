Nach dem Föhnsturm kamen die Überflutungen

Zahlreiche Einsätze auch in Kärnten

In Kärnten wurden indessen bis zum späten Samstagnachmittag 15 wetterbedingte Feuerwehreinsätze verzeichnet. Es galt umgestürzte Bäume zu entfernen und Überschwemmungen zu bekämpfen, hieß es bei der Landesalarm- und Warnzentrale. Betroffen waren in erster Linie die Bezirke Hermagor und Spittal an der Drau.