Umgestürzte Bäume, Straßensperren und Murenabgänge

Insgesamt 45 Mal mussten Samstagnachmittag die Feuerwehren wegen des Sturms und des Starkregens in Kärnten ausrücken. In Oberkärnten ist es zu den häufigsten Einsätzen gekommen. In Kötschach-Mauthen hat der Sturm sogar das Dach eines Nebengebäudes weggeblasen, die Feuerwehrleute konnten den Schaden aber rasch wieder unter Kontrolle bringen. Auch überschwemmte Keller mussten ausgepumpt und Fahrbahnen von umgestürzten Bäumen befreit werden.