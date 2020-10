Überflutungen nach heftigem Föhnsturm in Tirol

Zahlreiche Videos von überfluteten Feldern machten am Samstagabend in sozialen Netzwerken schnell die Runde. Vor allem in Gschnitz war die Lage sehr angespannt. Der Gschnitzbach führte so viel Wasser wie kaum einmal zuvor. Mit Baggern wurde versucht, mehrere Verklausungen zu lösen. Mit Pumpen konnte die Feuerwehr offenbar ein Haus in letzter Minute retten.