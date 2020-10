Heuer ist in Oberösterreich ein Super-Pilzjahr

Warm und feucht – so haben es die Pilze am liebsten. Deswegen war der September heuer in Oberösterreich ein wahrer Traum für Schwammerlsucher. „Aber die Saison ist noch lange nicht vorbei“, prophezeit Otto Stoik, Leiter der Abteilung Mykologie am Biologiezentrum Linz. Er mahnt, im Zweifel Schwammerl stehen zu lassen.