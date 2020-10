Amerikaner saß 26 Jahre unschuldig hinter Gittern

Im Gefängnis 5000 Briefe an Anwälte geschickt

Während seiner Haftstrafe schrieb Hamilton 5000 Briefe an Anwälte und Aktivisten. Eine Anwaltsfirma übernahm seinen Fall schließlich pro bono (also ohne Bezahlung, Anm.) und stieß auf den DNA-Beweis. Hamilton kam nach 26 Jahren frei - statt weitere 54 Jahre im Knast zu sitzen.