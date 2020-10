Aus Angst vor Corona die Haustiere abgegeben

Als am Anfang der Corona-Krise plötzlich in der Zeitung stand, dass auch Tiere Überträger sein können, war die Angst bei den Oberösterreichern plötzlich groß: „Bei uns sind sieben Katzen und drei Hunde deswegen abgegeben worden. Natürlich ist das Blödsinn“, erzählt Karin Binder, Leiterin des Tierheims in Freistadt.