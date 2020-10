Koralmbahn-Züge sollen in Kühnsdorf nicht stoppen

„Der aktuelle Planungsstand sieht für den Grundtakt der Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt eine Fahrzeit von 56 Minuten vor, mit zwei Stopps im Bahnhof Weststeiermark und in St. Paul im Lavanttal“, heißt es seitens der ÖBB. Also soll die neu gebaute Bahnhaltestelle in Kühnsdorf von der „schnellen Koralmbahn“ gar nicht genutzt werden. Ein Halt würde nämlich einen Zeitverlust von 3,5 Minuten nach sich ziehen, was eine Verzögerung der Ankunftszeit in Klagenfurt bedeute.