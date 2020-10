Corona verfolgt viele Menschen in Albträumen

Die Corona-Krise verfolgt Schlaf- und Traumforschern zufolge viele Menschen auch in der Nacht. Die Pandemie beeinflusst sowohl den Schlafrhythmus als auch den Inhalt von Träumen, wie unter anderem eine Studie aus Finnland belegt, die in der Fachzeitschrift „Frontiers in Psychology“ veröffentlicht wurde.