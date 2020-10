Polizei sucht nach diesen beiden Juwelier-Räubern

Nach dem Überfall auf einen Juwelier in Wien-Favoriten am Dienstag hat die Polizei nun Fahndungsbilder der beiden Tatverdächtigen veröffentlicht. Die bislang unbekannten Männer bedrohten eine Angestellte mit einem Schraubenzieher. Einer der Verdächtigen dürfte zudem mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein, die er verdeckt getragen hatte. Die mutmaßlichen Täter nahmen Schmuck und Uhren an sich und flüchteten zu Fuß Richtung Reumannplatz.