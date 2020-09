Überfall auf Wiener Juwelier: Fahndung erfolglos

Dienstagfrüh wurde ein Juwelier in Wien-Favoriten überfallen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zur Fahndung zweier Täter aus. „Rund 30 Kräfte am Boden und in der Luft ein Hubschrauber“ suchten die Gegend um den Tatort ab. Trotzdem blieb die Fahndung vorerst ohne Erfolg und die zu Fuß geflüchteten Räuber verschwunden.