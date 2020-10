Skigebiet Gaißau-Hintersee kann aufsperren

Nun ist es in trockenen Tüchern: Die neuen Eigentümer der krisengeschüttelten Gaißauer Bergbahnen konnten sich am Mittwoch auch mit dem letzten Grundeigentümer über einen neuen Pachtvertrag einigen. Damit geht ein längerer Streit zu Ende. Vor ein paar Wochen hatten die Eigentümer - Unternehmer Bernhard Eibl und Anwalt Berthold Lindner - noch ihren Rückzug angedroht. Selbst Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hatte in dem Streit vermittelt.