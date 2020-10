Rottenbacher machen Klärwasser nicht nur sauber

Hydroprompt Forte heißt das Produkt, in das die in Rottenbach ansässige VTA sechs Jahre Entwicklungszeit steckte. Was für Laien nach einem Hustensaft klingt, ist ein Mittel, das in Kläranlagen eingesetzt werden soll und dort Klärwasser von Krankheitserrergn und auch Corona-Viren befreit. „Wir reden von Hygienemaßnahmen, vom Händewaschen, Zähneputzen, aber dann kommt alles in den Kanal rein und damit letztlich wieder in die Umwelt und in den Kreislauf“, sinniert Ulrich Kubinger, der 1992 die VTA gegründet hat.