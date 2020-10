Der Zeitplan für Hotelneubau passt

„Die Zeiten sind nicht einfach für Gastronomie und Hotellerie. Umso erfreulicher und wichtiger ist ein Tourismusprojekt wie dieses“, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei einem Besuch auf der Baustelle in Andau. Schon jetzt lässt sich erahnen, was die Gäste in rund einem Jahr erwartet. „Wir wollen mit unserem Erlebnisressort mitten in der Natur etwas ganz Neuartiges und besonderes schaffen. Natürlich in engem Zusammenhang mit unserem bestehenden Wein- und Gastronomiebetrieb“, erklärt Erich Scheiblhofer. Der Hauer aus Andau hat ganz bewusst viel Geld in die Hand genommen, es ist von einer achtstelligen Summe die Rede, um seine Vision in dem einzigartigen Hotelkomplex in die Realität umzusetzen.