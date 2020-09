Drei Tote bei Brand in Huawei-Forschungszentrum

Bei einem Brand in einer noch im Bau befindlichen Forschungseinrichtung des chinesischen Netzwerkausrüsters und Smartphone-Herstellers Huawei in der südchinesischen Stadt Dongguan sind am vergangenen Freitag drei Menschen gestorben. Nach Angaben der örtlichen Behörden musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausrücken, um die Flammen zu löschen.