Wanderer in Not lotsten Bergretter mit GPS zu sich

Die beiden Urlauber aus Deutschland (43, 48) waren am Sonntag gegen 15 Uhr am Bruckerberg in Fusch unterwegs. Dabei gerieten die beiden in unwegsames Gelände und kamen nicht mehr weiter. Sie setzten sofort einen Notruf ab. Über GPS konnten die Wanderer aus Deutschland ihre Koordinaten durchgeben. Sie wurden schließlich von sechs Mann der Bergrettung Fusch und zwei Mann der Alpinpolizei Zell am See aufgefunden und unverletzt ins Tal geleitet.