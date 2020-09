Russland will 2021 Spielfilm im Weltall drehen

Russland will im kommenden Jahr einen Spielfilm im Weltall drehen. Die Schauspieler sollen im Herbst 2021 an Bord einer "Sojus"-Kapsel zur Internationalen Raumstation ISS fliegen, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Ziel des Films sei es, die Raumfahrt in Russland populärer zu machen und auch den Beruf des Kosmonauten zu „heroisieren“.