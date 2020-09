„Dancing Stars“: Tanzfieber und blanke Nerven

„Parkett frei“ heißt es am Freitag (20.15, ORF 1) in einem umgebauten Ballroom, der den aktuellen Corona-Sicherheitsregeln entspricht: viel Plexiglas (zwischen den Juroren), abgetrennte Interview-Inseln statt geselliger „Wunderbar“, abgespecktes Covid-getestetes Saalpublikum, kein Gruppentanz etc.