Falsche Bombendrohung: Eiffelturm evakuiert

Wegen einer falschen Bombendrohung ist am Mittwoch der Eiffelturm in Paris evakuiert worden. Ein Unbekannter hatte via Telefon angekündigt, einen Sprengsatz zu zünden. Daraufhin war vor dem wohl berühmtesten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt in kürzester Zeit ein Großaufgebot der Polizei eingetroffen. Mittlerweile wurde Entwarnung gegeben.