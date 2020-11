Ingweröl ist der neueste Trend!

Ingwer ist ein wahres Multitalent, wenn es um die Gesundheit geht. Neben ätherischen Ölen enthält Ingwer auch Gingerol. Letzteres ist dafür bekannt, dass es dem Stoffwechsel so richtig einheizt. Es regt die Fettverbrennung an, fördert die Verdauung und wird auch beim Abnehmen gerne eingesetzt. Außerdem ist Ingwer reich an Vitamin C, Eisen, Kalzium, Phosphor und Magnesium. All diese Stoffe tragen dazu bei, dass Ingwer das Immunsystem stärkt und vor bestimmten Beschwerden bewahrt. Ingwer ist auch reich an Rhizom, ein Stoff, der zu einer gesunden Darmflora beiträgt.