Chef gibt allen Nichtrauchern 5 Tage mehr Urlaub

Was für manche wie Bevormundung klingt, sichert in den Augen von Gastwirt Helmut Glas aus Neustadt in Rheinland-Pfalz den Betriebsfrieden. „Früher gab es in der Belegschaft mal Anfeindungen nach dem Motto ,Der geht schon wieder eine paffen‘“, erzählt der 44-Jährige. „Und nicht zu Unrecht: Wer die Rauchpausen nicht hochrechnet, glaubt nicht, wie viel Zeit da zusammenkommt.“ Seit der neuen Regelung herrscht nun Ruhe.