Rockig in den Modeherbst

In der Boutique von Claudia Wadl wird sie schnell fündig - keine Wunder, schließlich ist die Auswahl an Denim, herbstlichen It-Pieces und Accessoires groß. Daniela Erath-Mohr rät der Speditions- und Logistikexpertin zu einem modernen Look: „Röcke in Midi-Länge und Culotte-Hosen kombiniert mit klobigen Schnürboots machen Lust auf die kalte Jahreszeit!“