Nawalny fordert Herausgabe seiner Kleidung

Russen zweifeln an Gift-Version

Nawalny schrieb am Montag weiter, die russischen Behörden behaupteten, dass kein Nervenkampfstoff gefunden worden sei. Unabhängige Labors hatten das Gift jedoch in seinem Körper festgestellt. „Nichts davon existiert in der politischen und rechtlichen Realität Russlands“, kritisierte der 44-Jährige. Der Oppositionspolitiker wird seit dem 22. August in der Berliner Universitätsklinik Charite behandelt. Er wurde nach Angaben von Speziallaboren mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Wochenlang lag er in künstlichem Koma. Mittlerweile geht es ihm besser.