Nowitschok-Forscher entschuldigt sich bei Nawalny

Putin-Gegner mit Nowitschok vergiftet

Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug zusammengebrochen. Zunächst wurde der Gegner von Staatschef Wladimir Putin nach einer Notlandung in einem Krankenhaus in Omsk behandelt, zwei Tage später wurde er dann auf Drängen seiner Familie und von Unterstützern zur Behandlung in die Berliner Universitätsklinik Charité gebracht.