Zendaya schreibt mit erstem Emmy-Gewinn Geschichte

Keine hat bei der Emmy-Preisverleihung so gejubelt wie sie: Ex-Disney-Star Zendaya. Sie hatte auch allen Grund dazu. Für ihre Rolle einer Drogensüchtigen in der Serie „Euphoria“ wurde sie nicht nur mit ihrem ersten Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie ausgezeichnet. Sie schrieb auch noch Geschichte. Denn sie ist jetzt die jüngste Gewinnerin aller Zeiten in dieser Kategorie.