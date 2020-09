Raab: Weitere Maßnahmen gegen häusliche Gewalt

Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt

„Gewalt an Frauen ist dennoch traurige Realität in Österreich“, so Raab. „So gab es in diesem Jahr bereits 36.000 diesbezügliche Anzeigen und 16 Frauenmorde. Und jede fünfte Frau gibt an, schon einmal Opfer von physischer oder sexueller Gewalt geworden zu sein." Daher seien Maßnahmen im Kampf gegen häusliche Gewalt nun erweitert worden, wie die 24-Stunden-Helpline, in jedem Bundesland ein Gewaltschutz-Zentrum sowie 170 Mädchen- und Frauenberatungsstellen. Dafür stehe im Familienressort ein Budgetvolumen von 4,7 Millionen Euro zur Verfügung. Und auch der Integrationsfonds werde zusätzlich zwei Millionen Euro dafür zur Verfügung stellen, hieß es am Montag.