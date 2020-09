Absenderin des Gift-Briefes an Trump verhaftet

In dem verdächtigen Umschlag befand sich eine körnige Substanz. Das Sicherheitspersonal erkannte, dass diese wie gemahlene Rizinussamen aussahen. Nach zwei Tests erhärtete sich der Verdacht der Ermittler. Die gesamte Post an den Präsidenten wird an einem entfernten Ort untersucht, bevor sie ans Weiße Haus weitergeleitet wird. Die öffentliche Sicherheit wurde nicht gefährdet, hieß es vom FBI. Die kanadischen Sicherheitsbehörden waren in die Untersuchung involviert.