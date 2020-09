Wahlwiederholung? Leibnitzer Bürgermeister sauer

ÖVP wehrt sich und schießt zurück

Die ÖVP wehrt sich noch am Sonntag in einer Stellungnahme. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch in Krisenzeiten demokratische Regeln einzuhalten sind. Darüber kann - und darf - sich keine Partei in Österreich hinwegsetzen. Für uns als Stadtpartei Leibnitz steht die Leibnitzer Bevölkerung immer an erster Stelle! Wir hätten uns von ganzem Herzen gewünscht, dass die Wahl vom 28. Juni ordnungsgemäß durchgeführt worden wäre, was offenbar aber nicht der Fall war.“