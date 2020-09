WHO sucht nach pflanzlichem Covid-19-Heilmittel

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt nun in Afrika die Suche nach pflanzlichen Heilmitteln für Covid-19. Experten der WHO und zweier anderer Organisationen hätten „ein Protokoll für klinische Versuche der Phase III eines pflanzlichen Arzneimittels für Covid-19 genehmigt“, erklärte die Weltgesundheitsorganisation am Samstag in ihrem regionalen Hauptsitz in Brazzaville, der Hauptstadt des Kongo.