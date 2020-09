„Wichtig ist, die Zuversicht nicht zu verlieren“

„Krone“:Herr Straßer, ab Montag erfahren 630 Mitarbeiter bei der FACC, dass sie gehen müssen. Das MAN-Werk in Steyr soll Ende 2023 schließen. Wie geht es Ihnen dabei?

Gerhard Straßer: Die Entwicklung bei MAN sorgt bei mir für ein ganz ungutes Gefühl. 2300 Mitarbeiter sind schon eine Dimension. Würde das so kommen, muss man rechnen, dass noch einmal so viele Beschäftigte bei anderen Betrieben arbeitslos werden. Das wäre ein Wahnsinn.