Ministerin Raab: „Mehr Mädchen in MINT-Berufe!“

Junge Frauen für MINT-Berufe begeistern

„Wir setzen daher schon bei Mädchen im Kindergartenalter an, damit sie auch in andere Branchen wie technische und naturwissenschaftliche Berufe hineinschnuppern“, so Frauenministerin Susanne Raab. Bei einem Besuch des Hightech-Konzerns Thales in Wien betonte sie: „Frauen in technischen Berufen haben eine starke Vorbildwirkung. Wenn wir mehr junge Frauen für MINT-Berufe begeistern können, stehen ihnen gute Karriere- und Verdienstmöglichkeiten offen.“