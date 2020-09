Die Blitzkarriere der Gesundheitshotline 1450

Kritik von vielen Seiten

Die schnelle Hilfe am Telefon – so lautet der Werbeslogan der Hotline. Aber jeder weiß: Geschwindigkeit ist relativ. Die Verantwortlichen mussten in den vergangenen Monaten viel Kritik einstecken, weil die Hilfe aufgrund von Überlastung oft im Schneckentempo daherkam. Anrufer berichten von zum Teil tagelangen Verzögerungen. „Das ist natürlich nicht unser Anspruch. Aber die Kapazitäten lassen sich leider nicht von heute auf morgen endlos erweitern. Das geht rein technisch gar nicht. Wir können also nur auf das Verständnis der Bevölkerung hoffen, wenn es wieder einmal Wartezeiten geben sollte“, beschreibt Noggler das Dilemma.