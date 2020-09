Auf der Messe: Öffis und Mode im Mittelpunkt

Am Stand der Radlobby kann man seinen Ärger über Defizite bei Radwegen kundtun und bald soll es auch in Kärnten möglich sein, mit dem Postbus-Shuttle einfach und flexibel an individuelle Orte zu gelangen. Zusätzlich gibt es ein tolles Programm auf der Bühne. So durfte Donnerstag Ursula Visconti aus Klagenfurt ihr gewonnenes Bären-Bike in Empfang nehmen; aus einer Aktion mit Selfies vom Rad-Erlebnis „Tauernsprinter“.