FBI: Moskau versucht Biden im Wahlkampf zu schaden

Präsident schürt Zweifel am Ausgang der Wahl

Indes schürt Trump erneut Zweifel am Ausgang der Präsidentenwahl im November. „Wegen der neuen und beispiellosen massiven Menge an nicht angeforderten Stimmzetteln, die in diesem Jahr an ,Wähler‘ verschickt werden, oder wohin auch immer, wird das Ergebnis der Wahl am 3. November vielleicht nie akkurat festgestellt werden“, schrieb der US-Präsident am Donnerstag auf Twitter.