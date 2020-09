Wiener Polizei schränkt den Parteienverkehr ein

Die Wiener Polizei hat wegen der erhöhten Virusaktivität und der orangen Corona-Ampelfarbe in der Bundeshauptstadt am Donnerstag Regelungen zur Reduzierung der persönlichen Kontakte in ihren Dienststellen getroffen. Der Parteienverkehr soll in weniger dringenden Angelegenheiten vor allem elektronisch - via Telefon oder durch Video-Einvernahmen - durchgeführt werden, hieß es in einer Aussendung.