Roglic fliegt auf Königsetappe Richtung Tour-Sieg

Gar nicht mehr am Start war der von Rückenschmerzen geplagte Titelverteidiger Egan Bernal (oben im Bild). Der Kolumbianer stieg noch vor der Etappe aus und machte damit das Debakel seines Rennstalls Ineos Grenadiers perfekt. „Natürlich wollte ich nicht, dass meine Tour de France so endet, aber ich stimme zu, dass es unter den gegebenen Umständen die richtige Entscheidung für mich ist“, sagte Bernal, der am Vortag fast eine halbe Stunde auf den Sieger verloren hatte.