Lukaschenko bittet Russland um Waffenlieferungen

Lukaschenko bekräftigte, dass es zu einer neuen Präsidentenwahl kommen werde, sobald eine neue Verfassung angenommen sei. Welche Details konkret für eine solche offen wären, erklärte der Präsident jedoch nicht. „Wir können die Lage nicht nur im Inneren von Weißrussland, sondern auch an den Grenzen unter Kontrolle halten“, sagte Lukaschenko am Mittwoch bei einem Treffen mit dem russischen Verteidigungsminister in Minsk.