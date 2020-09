„CARINTHIja2020“: Blicke auf ein Jahrhundert

„Viel(ge)schichtig. Mit Kunst an der Landschaft forschen“ ist eines von 89 Projekten, die zum Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung umgesetzt werden. Gedacht wird dem Ereignis auch in offiziellen Feiern des Landes und in der Mobilen Ausstellung: bis 27. 9. in Villach, ab 3. 10. in Klagenfurt. Info: www.carinthija2020.at