„Werden Sie nicht zum Herzlos-Kanzler, Herr Kurz!“

„Kurz will sich Stimmen der FPÖ-Wähler sichern“

Ronzheimer versucht sich in dem Kommentar auch an einer Erklärung, warum der ÖVP-Chef in der Flüchtlingsfrage hart bleibe. „Es ist SEIN Thema, er ist so tief davon überzeugt, dass eine Aufnahme falsche Zeichen setzt, dass er den Grünen bei den Koalitionsverhandlungen klargemacht hat: Wir können über alles reden, aber NICHT über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge! So will Kurz sich auch dauerhaft die Stimmen der früheren FPÖ-Wähler sichern. Noch in diesem Herbst wird in Wien gewählt, darauf schaut auch Kurz.“