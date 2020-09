Tirol: Aufruf für Orte in Längenfeld und Innsbruck

5. bis 9. September 2020 in Längenfeld

Personen, die sich zwischen Samstag, 5. September 2020, bis einschließlich Mittwoch, 9. September 2020, in Längenfeld in Lebensmittelgeschäften, insbesondere im Sparmarkt und in den M-Preis-Filialen sowie im Dorfwirt, im Café Schonger und in der Brothers Coffee Bar aufgehalten haben, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.