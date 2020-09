Kurios: Trainer hoffte auf Pleite seines Teams

Erstes Corona-Heimspiel heute (19) für die Handballer von Bärnbach/Köflach. 350 Fans dürfen in Bärnbach dabei sein, wenn die Weststeirer in der spusu Liga Krems fordern. Wie die Hausherren legten auch die Niederösterreicher zum Start eine Leermeldung hin. „Die Kremser haben gegenüber der letzten Saison an Qualität verloren, nach der Papierform stehen sie dennoch über uns. Aber sie sind nicht unerreichbar“, so Sportchef Christian Glaser.