11 Minuten Gameplay aus „Immortals Fenyx Rising“

Ubisoft stellt in einem ausführlichen Gameplay-Video sein kommendes Action-Adventure „Immortals Fenyx Rising“ vor. Der Titel, der zuvor den Namen „Gods and Monsters“ trug, erscheint bereits am 3. Dezember und entführt die Spieler in eine bunte Fantasy-Welt, die manch einen ein wenig an Nintendos „Zelda“-Reihe erinnert und Anleihen in der griechischen Mythologie nimmt. „Immortals Fenyx Rising“ kommt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.