„Ich bin ein zutiefst anständiger Mensch“

Nun gut. Unser Format heißt ja auch „Schöne Gespräche an schiachen Orten“. Was waren denn, unabhängig von all den Ereignissen, die schönen Momente des vergangenen Jahres?

Zu erfahren, wer in solchen Momenten der Lebenszäsur zu seinen wirklichen Freunden gehört – und die lernt man noch mehr schätzen. Und vor allen Dingen, dass die eigene Familie die wesentlichste Kraft im Leben ist.