Strache soll Mietzuschuss für Domizil zurückzahlen

FPÖ übergibt Belege an Justiz

Seit Tagen sorgen die Spesenabrechnungen von Strache in seiner Zeit als FPÖ-Parteivorsitzender für Schlagzeilen, die Justiz ermittelt. Die FPÖ kündigte am Donnerstag an, alle Belege vom Parteikonto an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu übergeben. Im Gegenzug erbittet die Partei, dass sie von der Staatsanwaltschaft jene privaten Rechnungen ausgehändigt bekommt, die mit der Spesenaffäre in Zusammenhang stehen könnten.