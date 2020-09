Zajac/Matz starten gut in Kieler Woche

Das 49er-Duo Benjamin Bildstein und David Hussl vermochte zum Auftakt der traditionsreichen Regatta noch nicht an die Leistungen der Sailing Week vor Aarhus anzuschließen. In drei Wettfahrten verbuchten die Weltranglisten-Ersten in ihrer Flotte nur ein Top-10-Resultat und liegen damit auf Rang 21 im Klassement.