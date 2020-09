Theater melden sich mit Sicherheit zurück

Feuertaufe bestanden

Doch daran will keiner der Verantwortlichen denken. Die vier Intendanten der Bühnen Graz - Iris Laufenberg (Schauspielhaus), Nora Schmid von der Oper, Michael Schilhan, Jugendtheater Next Liberty, sowie Michael Tassis von den Spielstätten (Orpheum, Kasematten, Dom im Berg) - sind vielmehr froh, das Kunst endlich wieder stattfindet. Die Oper hat mit ihren Bühnenshows letztes Wochenende die Feuertaufe schon überstanden. Und alles ist perfekt gelaufen. „Wir haben gespürt, wie hungrig unser Publikum nach Vorstellungen ist“, freut sich Schmid. Auch die Künstler können es kaum erwarten, wieder zu spielen. Die wöchentlichen Corona-Tests nehmen sie da gerne in Kauf.